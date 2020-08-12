Режиссер, актер Александр Цой рассказал, какие уловки можно применить, чтобы создать достойный фильм при минимальных затратах. Также он поведал о том, какое кино снимают в Узбекистане.

Радио Как узбекистанцам можно снять хорошее бюджетное кино — лайфхак от эксперта

По словам спикера, когда творец ограничен по бюджету и по времени, но он точно знает, какой фильм хочет снять, то получает от этого определенный кайф, так как может придумать что-то лучшее и новое.

"Для этого необязательно иметь профессиональную технику. Мы снимали на телефон, фотоаппарат. При минимальных бюджетах что-то придумывали, выкручивались, и при этом получались очень забавные истории. Когда ты приходишь в дебютное кино, где есть некие условия, по которым мы все играем, тебя это не страшит, а, наоборот, подзадоривает и придает некую энергию", - говорит Александр Цой.

Далее режиссер затронул тему узбекского кинематографа и рассказал, что в Узбекистане существуют две категории фильмов: одно кино снимают ради двухдневного проката, другое выходит на Каннский кинофестиваль.

"Немало имен представляют узбекское кино на мировом рынке, на мировых фестивалях", - отметил Цой.

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