Питание или физические нагрузки: от чего мы худеем

Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с лишним весом, или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием

Радио "Правда тела". Питание или физические нагрузки: от чего мы худеем?

С понедельника кидаешься в ЗОЖ с головой, но уже ближе к выходным (а то и через пару дней) бросаешь, потому что тяжело, скучно, грустно или "нет времени".

Можно ли похудеть без тренировок, если ненавидишь спорт? А заниматься — и не похудеть? Какие тренировки выбрать, чтобы не бросить после первого раза? И как понять, что они проходят эффективно?

С чего начать заниматься спортом? Вес можно потерять не только жиром, но и мышцами?

И что делать, чтобы мышечная масса не ушла на дефиците? Спойлер: тренироваться!

Какую роль в похудении играют физические нагрузки, объясняет основатель и главный редактор проекта "Зожник", автор книги "9 шагов здоровой потери веса" Максим Кудеров.

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