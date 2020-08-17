Эксперт: эпидемиологический эксперимент будет длиться столько, сколько потребуется

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, будут проводиться на базе нескольких медучреждений Москвы, которые определит департамент здравоохранения Москвы. Они начнутся через 7-10 дней, сообщает РИА Новости.
Как отметил эксперт, согласно российским законам, эта фаза включает в себя иммунизацию неконтрактных людей, фактически это уже массовое применение на охваченной эпидемией территории. И необходимо наблюдать, будут ли они болеть в сравнении с неиммунизированными или нет. Естественно, в первую очередь в сравнении с теми, у кого нет антител.
"Эпидемиологический эксперимент на территории - третья фаза. Это будет идти до тех пор, пока будет видна картина и статистически будут достоверны результаты", - рассказывает Жемчугов.
Если окажется, что иммунизированные болеют реже или вообще не болеют, то это будет говорить об успехе. И временная регистрация, без которой нельзя проводить эксперименты на территории, которая действует до 1 января 2021 года, перейдет в постоянную, а вакцина будет массово применяться по желанию тех, кто захочет, отмечает эксперт.