Эксперт: принятие в Узбекистане закона о митингах — это решение "на вырост"

Исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов прокомментировал вынесенный на всеобщее обсуждение законопроект "О митингах, собраниях и демонстрациях".

Радио Эксперт: принятие в Узбекистане закона о митингах — это решение "на вырост"

В Узбекистане активно обсуждается законопроект о митингах, который, по мнению многих граждан, связан с событиями в Беларуси.

Однако, как отметили в МВД республики, необходимость в правовом урегулировании демонстраций и собраний давно зрела.

Более того, на это указывали и международные организации. К примеру, еще в 2019 году в ОБСЕ отмечали, что в республике нет нормативно-правовых актов, регулирующих социальную активность граждан.

В связи с этим власти республики решили принять документ, который бы реализовывал конституционные права узбекистанцев на осуществление своей общественной деятельности в форме митингов, собраний и демонстраций, а также повышал их правовую грамотность в этой сфере.

Подобные законы принимаются во всех демократических странах, заявил политолог Игорь Кузнецов.

"Это не только для Узбекистана, а для любой страны актуально. Не стоит искать какой-то конъюнктурной причины. Это, скорее, в характеристиках самой представительной демократии прошито. Это предполагает наличие неких правил, нормативов в проведении подобного рода вещей. То есть это не зависит от фигуры лидера и существующей ситуации: стабильная она или нет", — отметил Кузнецов.

По его словам, подобные законопроекты принимаются "на будущее" — если вдруг возникнут такие ситуации.

К тому же, продолжил эксперт, на Востоке любые публичные действия "обрастают большими эмоциями, велика вероятность столкновений, поэтому эти вещи никогда не бывают лишними, если они прописаны".

"Это решение в принципе необходимое для любой страны. И потом это не всегда удается решить на ходу. Вот когда уже идут массовые публичные выступления, то тогда решать данные вопросы гораздо сложнее, потому что в этом можно увидеть уже как раз стремление надавить, запретить, жестко отреагировать. А когда у вас относительно стабильная ситуация, то это вот решение "на вырост", — заключил Кузнецов.

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