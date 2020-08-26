Гаспарян: переписка глав МИД Литвы и Беларуси - это ноу-хау

Линкявичюс написал слова в адрес Макея по-русски и обратился к нему на "ты". Публицист Армен Гаспарян оценил данную переписку.

Радио Гаспарян оценил переписку глав МИД Литвы и Беларуси

Руководство Беларуси собственноручно разрушило хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога с Евросоюзом, написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в своем аккаунте в Twitter, обращаясь к министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Линкявичюс написал слова в адрес Макея по-русски и обратился к нему на "ты". Публицист Армен Гаспарян оценил данную переписку.

"Переписка глав внешнеполитических ведомств через социальные сети - это ноу-хау. Зачем нужны дипломатические каналы и скрытое общение, если можно лоб в лоб - как при Ватерлоо", - завил Гаспарян в эфире радио Sputnik.

По его словам, в своем послании Линкявичюс ретранслирует смыслы и стержни, которые сегодня превалируют в литовской политике.

"Макей-то абсолютно прав, когда говорит о том, что Беларусь состоялась как государство, признана в Европе и мире. А тон, который позволил себе Линкявичюс, - это полупренебрежительное отношение... Обращение Линкявичюса показало, что у Литвы весьма странное представление по поводу соседнего государства", - заявил Гаспарян.

Напомним, Макей на минувшей неделе обратился к главам МИД стран ЕС, отметив, что Республика Беларусь за прошедшие годы стала реальностью для каждой из стран Евросоюза, и призвал их "жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью".