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Владимир Николаевич Богатырев
© Foto : radiorus.ru

Чем российский танк "Армата" удивил зарубежных экспертов — Богатырев

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Sputnik Узбекистан
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Генерал-майор запаса Владимир Богатырев уверен, что разработка российских оружейников Т-14 "Армата" как минимум на десятилетие опередил свое время. Сегодня эта боевая машина не имеет аналогов в мире.

Российский танк Т-14 "Армата" успешно прошел испытания в беспилотном режиме. Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, который предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности. 

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Чем привлекает международных экспертов новый российский танк "Армата"
Председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев заявил, что российская разработка танка "Армата" – это "принципиально новое слово в танкостроении", которая превосходит любые модификации аналогов из США. Китая и других стран. 

"Главное заключается в том, что он полностью автономен в выполнении боевых задач <…>. Второе – экипаж находится в специальной капсуле вне необитаемой башни. <…> Кроме этого, этот танк обладает мощными средствами противотанковой защиты от средств поражения противника, хорошими параметрами с точки зрения двигателя танка, перемещении в пространстве, но самое главное – он намного опережает все современные существующие западные образцы танков любой модификации <…> по своим параметрам с точки зрения современных информационных технологий", – отметил он в интервью Радио Sputnik.

Кроме того, отметил специалист. платформа Т-14 позволяет создать на его базе целый модельный ряд боевых машин различного назначения.

Подробнее о возможностях российской разработки слушайте в радиоподкасте.




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