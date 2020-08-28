Эксперт рассказал, как странам ЦА можно восстановить единое энергокольцо

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев объяснил, что нужно сделать для полного функционирования кольцевой сети энергоснабжения.

Радио Кондратьев о полноценном восстановлении единого энергокольца в странах Центральной Азии

По словам эксперта, в последние годы Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан взяли курс на сотрудничество и кооперацию.

"Политические и экономические выгоды будут подталкивать руководство страны к активному движению в этом направлении", - рассказал Сергей Кондратьев в диалоге со Sputnik Таджикистан.

Специалист в сфере энергетики отметил, что с экономической и технической стороны образовать единое энергокольцо будет сложно, так как данный инфраструктурный комплекс не существует в Центральной Азии (ЦА) уже свыше 10 лет.

Кондратьев предположил, что для полноценного восстановления энергокольца, обновления его мощностей и строительства новых линий могут потребоваться многомиллионные инвестиции. Скорее всего, для этого придется привлекать заемные кредитные ресурсы, дополнил спикер.

"Странам с большой вероятностью потребуется обращаться к внешнему финансированию и обосновать экономическую эффективность инвестиций, а также согласиться на условия, связанные с повышением инвестиционной привлекательности отрасли, с выравниванием тарифов для потребителей внутри стран ЦА", - пояснил эксперт.

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