Эксперт о поставке второго полка С-400 в Турцию: выбор Анкары очевиден

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал, чем обусловлен выбор Турции в пользу российских С-400.

Радио Эксперт о поставке второго полка С-400 в Турцию: выбор Анкары очевиден

Россия и Турция близки к подписанию контракта на поставку второго полка систем С-400.

Об этом рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщал, что соглашение уже подписано.

Турция проводит самостоятельную политику в области закупок оружия, отметил военный обозреватель, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, несмотря на то что Турция — это вторая по мощи и по своему боевому потенциалу страна-член НАТО, выбрала не американский комплекс Patriot, который ей активно навязывался, а российский С-400.

"Такой выбор обусловлен выдающимися тактико-техническими характеристиками зенитно-ракетной системы С-400. Наша научно-конструкторская мысль опережает американскую. Мы всегда опережали США в области разработки системы комплексов противовоздушной обороны. С-400 сегодня в определенной степени — визитная карточка российского оборонного промышленного комплекса на мировом рынке вооружений. По своим способностям, возможностям, ничего другого аналогичного просто нет. Турция выбирает лучшее, что есть. Сегодня выбор Турции абсолютно естественен, и, несмотря на массированное давление, Эрдоган не поддался этому давлению, потому что он понимает, что С-400 гарантированно обеспечит безопасность своего воздушного пространства", — отметил Коротченко.

Напомним: в 2019-м Москва поставила в Анкару четыре дивизиона С-400. Общая сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов.

Она вызвала ожесточенный спор между США и Турцией: Вашингтон требовал отказаться от этой сделки и приобрести системы Patriot.

Анкара, в свою очередь, продолжила вести переговоры с РФ, несмотря на угрозы санкций со стороны Запада.