Можно ли болеть гриппом и COVID-19 одновременно — мнение эксперта

Сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложиться на пандемию COVID-19, считает эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.

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По ее словам, вопреки расхожему мнению, что два вируса могут наложиться друг друга и усилить действие, ситуация чаще бывает абсолютно противоположная: один другого нейтрализует.

"Какой-то один вирус может остановить другой. Вот, в этом сезоне никто не знает, кто кого остановит: COVID-19 — сезонный вирус или же сезонный остановит COVID-19. Это еще не понятно", — отметила специалист.

Она привела пример, когда в 2003 году была вспышка вируса Sars-Cov-1, который, как показали исследования, на какое-то время остановил распространение сезонного гриппа.

"Были только больные Sars-Cov-1 и не было больных сезонным вирусом. Это такой интерференс, он угнетает действие другого вируса, как по Дарвину — более сильный вирус угнетает более слабый. И только когда ушел Sars-Cov-1, вернулся сезонный вирус", — подчеркнула Токарчук в беседе со Sputnik Молдова.

Эксперт также сравнила Sars-Cov-1 с нынешним Sars-Cov-2. По ее мнению, если Sars-Cov-1, "родственник" нынешнего коронавируса, отступил довольно быстро, то в случае с новым вирусом может быть не так все однозначно.

"Если сравнивать по симптоматике, то у Sars-Cov-1 она была четко выраженной. Его очень легко было контролировать. Этот вирус удалось быстро локализовать и остановить благодаря принятым классическим эпидемиологическим мерам. А у Sars-Cov-2 симптоматика атипичная. И она не позволяет нам его контролировать. Чтобы его остановить, необходимо иметь как минимум 80% обеспеченного контроля всех контактов. Только в этом случае очень высокие шансы локализовать этот вирус", — пояснила специалист.

Токарчук добавила, что пока что, к сожалению, достичь такой высокой цифры не получается именно из-за атипичности нового коронавируса.

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