Журавлев объяснил, почему Германия нуждается в российском газе

Генеральный директор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлев рассуждает о том, по каким причинам Германия все-таки достроит "Северный поток-2".

Радио Журавлев объяснил, почему Германия нуждается в российском газе

США очень не хотят, чтобы "Северный поток-2" был достроен: для них это невыгодно ни экономически, ни политически, заявил генеральный директор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Однако политолог уверен, что здравый смысл в Германии победит.

"Думаю, что, в конце концов, именно в этом вопросе здравый смысл победит просто потому, что Германия принципиально не сможет выжить на сжиженном газе из США. Германия — единственная промышленная держава в Европе, а промышленности нужны большие энергоресурсы, которых на танкерах из Америки не навозишься. Поэтому, скрепя сердце и колеблясь между экономической выгодой и политическим союзом, немцы все-таки "Северный поток-2" достроят и работать с нами будут по этому направлению так же, как и раньше", — сказал Журавлев в эфире радио Sputnik

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