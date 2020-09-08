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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
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Журавлев объяснил, почему Германия нуждается в российском газе

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Генеральный директор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлев рассуждает о том, по каким причинам Германия все-таки достроит "Северный поток-2".

Радио
Журавлев объяснил, почему Германия нуждается в российском газе

США очень не хотят, чтобы "Северный поток-2" был достроен: для них это невыгодно ни экономически, ни политически, заявил генеральный директор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Однако политолог уверен, что здравый смысл в Германии победит.

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"Думаю, что, в конце концов, именно в этом вопросе здравый смысл победит просто потому, что Германия принципиально не сможет выжить на сжиженном газе из США. Германия — единственная промышленная держава в Европе, а промышленности нужны большие энергоресурсы, которых на танкерах из Америки не навозишься. Поэтому, скрепя сердце и колеблясь между экономической выгодой и политическим союзом, немцы все-таки "Северный поток-2" достроят и работать с нами будут по этому направлению так же, как и раньше", — сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

Полный комментарий слушайте вы радиоподкасте.

Теги:
США, политика, Германия, Россия, Северный поток - 2



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