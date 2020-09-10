Позитивная динамика есть: эксперт о стремлении Узбекистана регулировать госдолг

Доцент кафедры государствоведения и права Международного института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова прокомментировала планы по созданию в республике системы независимого мониторинга госдолга.

Радио Позитивная динамика есть: эксперт о стремлении Узбекистана регулировать госдолг

Заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков анонсировал создание в республике системы независимого мониторинга государственного долга, которая будет контролировать средства с момента их получения до расходования.

Доцент кафедры государствоведения и права Международного института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова считает, что Узбекистан выбрал верную стратегию и инициатива будет успешной. Создание системы мониторинга госдолга, отметила она, синхронизируется с рядом других начинаний в области кредитно-финансовой политики.

По словам эксперта, в республике последние лет пять цифра соотношения внешнего долга к ВВП колеблется в районе 30-33 процентов или чуть меньше.

"Порядка 67 процентов всех займов Узбекистана связаны с инвестиционными проектами, поэтому при создании системы особое внимание, по-моему, нужно уделять контролю — куда идут деньги и каким путем", — сказала Сазонова.

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