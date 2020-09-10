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Доцент кафедры в РАНХиГС Кира Сазонова
/ Сайт Института Государственной службы и управления

Позитивная динамика есть: эксперт о стремлении Узбекистана регулировать госдолг

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Доцент кафедры государствоведения и права Международного института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова прокомментировала планы по созданию в республике системы независимого мониторинга госдолга.

Радио
Позитивная динамика есть: эксперт о стремлении Узбекистана регулировать госдолг

Заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков анонсировал создание в республике системы независимого мониторинга государственного долга, которая будет контролировать средства с момента их получения до расходования.

Купюры американских долларов
© Sputnik / Виталий Тимкив
В Минфине озвучили объем внешнего долга Узбекистана
Доцент кафедры государствоведения и права Международного института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова считает, что Узбекистан выбрал верную стратегию и инициатива будет успешной. Создание системы мониторинга госдолга, отметила она, синхронизируется с рядом других начинаний в области кредитно-финансовой политики. 

По словам эксперта, в республике последние лет пять цифра соотношения внешнего долга к ВВП колеблется в районе 30-33 процентов или чуть меньше.

"Порядка 67 процентов всех займов Узбекистана связаны с инвестиционными проектами, поэтому при создании системы особое внимание, по-моему, нужно уделять контролю — куда идут деньги и каким путем", — сказала Сазонова.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, Экономика, борьба с коррупцией, Коррупция



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