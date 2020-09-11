Почему МВД РФ хочет обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев — Казакова

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова рассказала про подготовку новой редакции закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Фрагмент ее выступления — в аудиофайле.

Радио Почему МВД РФ хочет обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев — Казакова

МВД России предлагает обязать иностранцев, находящихся в стране свыше 30 дней, сдавать отпечатки пальцев. Это нововведение, касающиеся как мигрантов из безвизовых стран, так и высококвалифицированных работников, в числе многих других войдет в новую редакцию закона о правовом положении иностранцев в РФ.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова на онлайн-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" объяснила необходимость сделать дактилоскопическую регистрацию обязательной.

"Очень многие иностранные граждане после того, как их выдворили из России, уезжают на родину, меняют свои установочные данные и затем возвращаются. Но узоры на пальцах не изменишь. Поэтому необходимо, чтобы дактилоскопию проходили все иностранцы, которые прибывают на территорию РФ на срок более 30 дней", — сказала Казакова.

Также МВД предполагает, что обязательными для всех категорий иностранных граждан станут фотографирование и медицинское освидетельствование.

Полный фрагмент выступления слушайте в аудиофайле.