Почему упрощенное получение гражданства выгодно и мигрантам, и России — эксперт

Председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский прокомментировал концепцию нового федерального закона о российском гражданстве.

Радио Почему упрощенное получение гражданства выгодно и мигрантам, и России — эксперт

МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев.

Проект федерального закона может появиться в 2021 году.

"Вопрос назревший, я бы даже сказал — перезревший уже давно. Упрощение процедуры - это значительное облегчение прежде всего российскому государству, потому что дополнительные бюрократические процедуры несут значительную нагрузку и на бюджет, и на кадры", — подчеркнул председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский.

По его словам, противники упрощения миграционного законодательства, в основном, аргументируют свою позицию тем, что это идет на пользу неконтролируемой миграции в Россию.

Однако все на самом деле ровно наоборот, считает Московский.

"Это идет, в первую очередь, на пользу гражданам РФ. Естественно, это будет облегчение и для иностранных граждан, которые будут стремиться получить российское гражданство. Я бы сказал так: необходимость изменения в законодательстве есть, и с технической точки зрения это сделать очень просто. Только важно, чтобы не получилось вместо упрощения усложнение", — отметил эксперт.

Сейчас разрешение на временное проживание (РВП) имеют право получать значительные категории людей вне существующих региональных квот, добавил Московский.

К примеру, в Москве квота — 15 тысяч человек пропорционально численности населения страны, а реально получают РВП около 70-80 тысяч.

Огромная часть людей идет вовсе вне квот. В первую очередь, это родственники, те, кому необходим документ по работе.

"Надо одновременно и квоты расширять одновременно на получение вида на жительство и, соответственно, категории сохранить. Чтобы не получилось так, что процедура будет упрощена, но получить квоту будет на порядок сложнее. Вот этой опасности необходимо избежать", — заявил Московский.

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