Кириллова: выход Узбекистана к пакистанским портам — проект на десятилетие

Радио Кириллова: выход Узбекистана к пакистанским портам — проект на десятилетие

"Главный вопрос — по каким путям пройдут эти транспортные коридоры. Наиболее вероятный вариант - через Афганистан, а точнее через Мазари-Шариф и далее к пакистанским портам. Есть также возможность выхода на Иран. В этих условиях нужны серьезные вложения в строительство железной дороги. Учитывая горную местность, предстоит либо обходить перевалы, либо строить туннель. Однако сам по себе этот проект жизнеспособен, другое дело, что на его реализацию может уйти не пять, а 10-15 лет", — отметила Кириллова.

По словам эксперта, интерес Ташкента к морским путям очевиден и логичен, так как страна не имеет своего выхода в мировой океан. Что касается Ирана и Пакистана, то их мощности позволят Узбекистану значительно расширить географию экспорта своей продукции используя удобные маршруты.

При этом эксперт добавила, что при успешной реализации этот транспортный коридор может заинтересовать Китай и Кыргызстан, влившись в другие трансграничные маршруты. Таким образом пакистанское направление может быть выгодно не только самому Ташкенту, но и его ближайшим соседям.

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