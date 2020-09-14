02:57 15 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова
© из личного архива Алевтины Кирилловой

Кириллова: выход Узбекистана к пакистанским портам — проект на десятилетие

Радио
Получить короткую ссылку
239 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200914/14974678/Kirillova-vykhod-Uzbekistana-k-pakistanskim-portam--proekt-na-desyatiletie.html

Руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова оценила пакистанский вектор развития торгово-экономических отношений Узбекистана.

Радио
Кириллова: выход Узбекистана к пакистанским портам — проект на десятилетие
По словам эксперта, интерес Ташкента к морским путям очевиден и логичен, так как страна не имеет своего выхода в мировой океан. Что касается Ирана и Пакистана, то их мощности позволят Узбекистану значительно расширить географию экспорта своей продукции используя удобные маршруты.

"Главный вопрос — по каким путям пройдут эти транспортные коридоры. Наиболее вероятный вариант - через Афганистан, а точнее через Мазари-Шариф и далее к пакистанским портам. Есть также возможность выхода на Иран. В этих условиях нужны серьезные вложения в строительство железной дороги. Учитывая горную местность, предстоит либо обходить перевалы, либо строить туннель. Однако сам по себе этот проект жизнеспособен, другое дело, что на его реализацию может уйти не пять, а 10-15 лет", — отметила Кириллова.

Порт Гвадар в Пакистане
AP Photo / Anjum Naveed
Узбекистан намерен активно использовать порты Пакистана для транзита своих грузов
При этом эксперт добавила, что при успешной реализации этот транспортный коридор может заинтересовать Китай и Кыргызстан, влившись в другие трансграничные маршруты. Таким образом пакистанское направление может быть выгодно не только самому Ташкенту, но и его ближайшим соседям.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ужин в самолете: новый вид ресторанов в Таиланде - фотолента
36-й день протестов: в Беларуси "Марш героев" собрал тысячи человек — видео
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться