Иммунолог: борьба мира с COVID-19 сравнима с тушением лесного пожара

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил рекордный прирост новых заболеваний коронавирусом в мире.

Радио Иммунолог: борьба мира с COVID-19 сравнима с тушением лесного пожара

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире с начала пандемии — почти 308 тысяч человек за сутки.

Большинство из новых случаев COVID-19 пришлись на Индию, США, Бразилию, Испанию и Аргентину.

Замедленный прирост выявленных зараженных можно расценивать как продолжение по пандемии, считает доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, COVID-19 начали болеть те, кто не попал в первую волну. Это коснулось особенно тех стран, в которых, казалось бы, благодаря принятым мерам, процесс распространения вируса был практически остановлен.

Однако осталось много неконтактировавших, которые и стали этой самой искрой для возникновения новой вспышки пандемии, добавил эксперт.

Несмотря на это, волноваться все же не стоит, отметил Жемчугов.

"Я не вижу в этом ничего страшного, только правительства регионов и стран должны оценить, насколько вводить новые меры или усиливать старые в связи с тем, как работает их система здравоохранения. Если они считают, что система справится с возросшим количеством средних и тяжелых пациентов, не допуская их гибели, то ограничительные меры можно вводить незначительно. Пусть будет прирост до 60-70 спасительных процентов, когда он (вирус. — Sputnik) остановится естественным путем", — заявил специалист в эфире радио Sputnik.

По мнению Жемчугова, борьбу с пандемией можно сравнить с тушением лесного или степного пожара "встречным палом".

Он также добавил, что система здравоохранения при этом должна быть на высочайшем уровне, необходимо не допускать гибели населения. В этом случае пандемия COVID-19 закончится быстрее, считает иммунолог.

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