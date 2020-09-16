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Публицист, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень
© Foto : из личного архива Евгения Беня

Как позиция Евросоюза по Беларуси повлияет на события в стране — политолог

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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (46)
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Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень прокомментировал отказ ЕС от признания законности власти Лукашенко.

Радио
Как позиция Евросоюза по Беларуси повлияет на события в стране — политолог

Евросоюз отказывается признавать легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко и итоги выборов, прошедших в стране 9 августа.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Пресс-служба МИД РФ
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Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте.

По его словам, персональные санкции в отношении белорусских властей будут введены до конца сентября.

Симпатии ЕС к белорусской оппозиции, и в частности к экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской, ни для кого не являются секретом.

"Не думаю, что это заявление может что-то кардинально поменять в белорусском раскладе. Положение Лукашенко остается достаточно проблемным, а у оппозиции по-прежнему нет рычагов и возможностей для кардинального изменения ситуации в стране", — пояснил Бень.

По его мнению, у Евросоюза есть возможность ввести санкции, однако скорее всего Брюссель сделает паузу в ближайшие недели, прежде чем переходить к кардинальным мерам, поскольку ситуация в Беларуси сейчас "уж больно не понятная".

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (46)
Теги:
Европа, Евросоюз, Александр Лукашенко, Беларусь



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