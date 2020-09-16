Все перенесшие COVID-19 заразны до 90 дней? Ответ академика РАН

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал информацию о том, что переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней.

Радио Все перенесшие COVID-19 заразны до 90 дней? Ответ академика РАН

Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такие данные, по ее словам, были зафиксированы за рубежом. В РФ информация несколько другая: перенесший COVID-19 пациент представляет опасность для окружающих в течение 48 дней.

Это очень редкие случаи в России и заграницей, отметил академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Кроме того, в речи Анны Юрьевны (Поповой. — Прим. ред.) не было уверенности, что речь идет о выделении именно вируса, а не только его генов", — сказал Покровский в эфире радио Sputnik.

Также академик РАН заявил, что человек, привившийся от COVID-19, абсолютно безопасен для окружающих.

"Ни в одной из вакцин, которые сейчас на слуху, нет живого вируса", — пояснил Покровский.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.