Эксперт: угроза "Северному потоку—2" есть, и дело не в санкциях и Навальном

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал, что представляет угрозу для российского энергетического проекта "Северный поток—2".

Радио Эксперт: угроза "Северному потоку—2" есть, и дело не в санкциях и Навальном

По словам эксперта, некоторые политики из Германии и других стран Запада пытаются увязать инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным с санкциями в отношении "Северного потока—2".

"Поскольку это проект коммерческий, о чем много раз заявлялось, проект, в который вложены миллиарды евро, проект, в котором заинтересован ряд европейских стран, то, естественно, существует влиятельная сторона, заинтересованная в его завершении. Так что надеяться на достройку проекта вполне возможно", — заявил Безпалько.

По его мнению, санкции, которые все сейчас обсуждают, — не главная угроза для "Северного потока—2".

"Скорее всего, эти санкции не будут введены — европейская политика этому яростно сопротивляется. Большей угрозой являются попытки заместить российский трубопроводный газ сжиженным газом из США... Можно встретить заявления, что потребление российского газа падает, выручка "Газпрома" падает примерно на 40% в этом году и что нас вытесняют с европейского рынка силовыми практически методами", — констатировал Безпалько.

Вот, что представляет гораздо большую угрозу для проекта, подчеркнул эксперт.

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