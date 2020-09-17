"На месте не стояли": Аршинов о сотрудничестве РФ и Узбекистана во время пандемии

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Советник министра экономического развития Саратовской области по экспорту и инвестициям Юрий Аршинов рассказал о некоторых проектах и программах, которые реализуют регионы России и Узбекистана.

Радио "На месте не стояли": Аршинов о сотрудничестве РФ и Узбекистана во время пандемии Пандемия коронавируса, безусловно, внесла коррективы в планы России и РУз по развитию сотрудничества, однако 2020 год все равно отличается повышенной интенсивностью взаимодействия с узбекской стороной, заявил советник министра экономического развития Саратовской области по экспорту и инвестициям Юрий Аршинов. "Мы на месте не стояли. Продолжали работу по формированию перечня проектов, в реализации которых заинтересованы Саратов и Самарканд. В июле организовали полномасштабное мероприятие в режиме видеоконференции — промежуточные переговоры, в ходе которых провели ревизию дорожной карты, проанализировали, что удалось сделать на пути к межрегиональному форуму, — рассказал Аршинов. — В частности, мы продвинулись по ряду инвестиционных проектов в сфере логистики — в том числе по строительству в Саратовском районе Саратовской области комплекса, который позволит облегчить перемещение продуктов из Узбекистана по Поволжью и в Центральную Россию. Частью этого комплекса, одного из крупнейших в Поволжье, является Торговый дом Самарканда". Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.