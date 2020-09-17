Шувалов рассказал, в каких сферах ВЭБ.РФ будет сотрудничать с Узбекистаном

В Ташкент прибыла большая бизнес-миссия во главе с председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. В ходе круглого стола российские предприниматели обсудили с узбекистанскими коллегами дальнейшие планы и совместные проекты.

Радио Игорь Шувалов рассказал, в каких сферах ВЭБ.РФ будет сотрудничать с Узбекистаном

"Мы имеем компетенции в этой сфере, у нас есть уже наработке в Москве, а также в рамках программы "Сто городов", поэтому мы хотим все лучшие и передовые идеи и уже работающие технологии предложить Ташкенту. В частности, к улучшению городского пространства в будущем мы готовы подключить институт "Стрелка". Мы хотим, чтобы такой крупный город с богатой историей и культурой стал не только еще более комфортным и удобным для самих узбекистанцев, но и превратился в передовой туристический центр", — заметил Игорь Шувалов.

По словам Шувалова, госкорпорация ВЭБ.РФ совместно с "Газпромбанком" и другими финансовыми институтами уже реализовали и профинансировали ряд важных инфраструктурных проектов, в том числе, поставку подвижного состава для наземного метро Ташкента. Вообще развитие городской среды узбекской столицы — один из самых масштабных и приоритетных векторов двустороннего взаимодействия.

Также ВЭБ.РФ и компании-партнеры намерены развивать совместные проекты с Узбекистаном в индустрии цветных металлов. Предполагается, что изначально это будет двустороннее сотрудничество, но позднее к нему могут примкнуть и другие страны - члены Евразийского экономического союза.

Также широкие возможности и наработки у ВЭБ.РФ имеются в сфере энергетики, как на этапе проектирования, так и финансирования закупки уже готовой продукции, оборудования и технологий. Расширяется и сотрудничество между конкретными производителями, один из них — "КАМАЗ".

Подробнее о бизнес-миссии ВЭБ.РФ в республике слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.