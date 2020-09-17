Умурзаков рассказал о беспрецедентных условиях для российских партнеров

Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков рассказал о создании специальных структур, которые призваны выстроить бесперебойную работу с российскими партнерами. По его словам, такого формата взаимодействия у республики нет ни с кем.

Радио Сардор Умурзаков: такого формата сотрудничества, как с РФ, у нас нет ни с кем

"Готовится постановление президента Узбекистана о создании специального координационного совета по вопросам, связанным именно с совместными проектами с Россией. Совет возглавит премьер-министр страны. Кроме того, в Министерстве инвестиций и внешней торговли отдельно появится должность замминистра и целый департамент для прямых контактов с российскими партнерами. Это позволит в режиме 24/7 мониторить ход реализации наших проектов, проводить анализ проделанной работы и оперативно решать все вопросы с нашей стороны в режиме "Одно окно". Такого формата взаимодействия у нас больше нет ни с кем", — подчеркнул Сардор Умурзаков.

В Ташкент прибыла российская бизнес-миссия из представителей Госкорпорации развития ВЭБ.РФ, РЭЦ и других бизнес-структур. В ходе обсуждения совместных российско-узбекских проектов вице-премьер республики подчеркнул, что уже в ближайшее время будут созданы дополнительные структуры, которые позволят оперативно решать любые организационные задачи.

Он добавил, что такое подход к узбекско-российским бизнес-связям вполне очевиден и логичен, так как РФ остается приоритетным и стратегическим партнером Узбекистана. Обновленная структура позволит реализовать еще больше инициатив и проводить качественную и полную оценку их эффективности для выработки новых совместных проектов.

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