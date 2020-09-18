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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД РФ

Боязнь конкуренции: Лавров назвал причину дискриминации Sputnik и RT в Европе

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RT и Sputnik пользуются огромной популярностью во все большем числе стран, у них растет аудитория, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Боязнь конкуренции: Лавров назвал причину дискриминации Sputnik и RT в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости высказался о ситуации вокруг Sputnik и RT в странах Европы. 

Логотип международного информационного бренда Sputnik
© Sputnik / Алексей Даничев
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"Мы считаем неприемлемым, что и Sputnik, и RT, их корреспонденты дискриминируются открыто — и во Франции, и в том, что касается Sputnik в странах Прибалтики, — тоже хорошо известный факт", — заявил Лавров.

Министр назвал прискорбным тот факт, что RT и Sputnik c 2017 года не имеют аккредитации в Елисейском дворце.

По его словам, французские коллеги отказываются выдавать ее потому, что RT и Sputnik — "это не средства СМИ, а инструмент пропаганды".

"Думаю, не надо комментировать абсурдность и нелепость подобного рода ярлыков, потому что RT и Sputnik пользуются огромной популярностью во все большем числе стран, растет аудитория", — подчеркнул Лавров.

Он предположил, что Sputnik и RT подвергают дискриминации из-за боязни конкуренции с ними на информационном рынке.

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© Sputnik / Доминик Бутен
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Некоторые западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Теги:
Европа, дискриминация, СМИ, RT, Sputnik



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