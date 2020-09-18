Боязнь конкуренции: Лавров назвал причину дискриминации Sputnik и RT в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости высказался о ситуации вокруг Sputnik и RT в странах Европы.
Министр назвал прискорбным тот факт, что RT и Sputnik c 2017 года не имеют аккредитации в Елисейском дворце.
По его словам, французские коллеги отказываются выдавать ее потому, что RT и Sputnik — "это не средства СМИ, а инструмент пропаганды".
"Думаю, не надо комментировать абсурдность и нелепость подобного рода ярлыков, потому что RT и Sputnik пользуются огромной популярностью во все большем числе стран, растет аудитория", — подчеркнул Лавров.
Он предположил, что Sputnik и RT подвергают дискриминации из-за боязни конкуренции с ними на информационном рынке.
Некоторые западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.