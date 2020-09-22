Эксперт о "Северном потоке–2": не довести до конца этот проект было бы идиотизмом

Директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов рассказал о давлении, которое Вашингтон оказывает на важнейший экономический и геополитический проект "Северный поток–2".

Радио Эксперт о "Северном потоке–2": не довести до конца этот проект было бы идиотизмом

США усилили давление на российский энергетический проект еще до инцидента с Алексеем Навальным. Такое мнение высказала депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии").

По ее словам, еще в начале августа три американских сенатора написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода.

Это не удивительно, ведь США, уходя из Европы, хотят оставить там свои форпосты, которые сейчас вырисовываются в Польше и Прибалтике. А данный проект препятствует этому и усиливает влияние РФ на европейском контитенте, считает политолог Александр Ведруссов.

"США не могут допустить, чтобы возникла экономическая, а уж тем более геополитическая связка между Россией и старой Европой, поэтому будет вбиваться клин между этими частями Европы в виде Польши и Прибалтики. Естественно, всячески будет усиливаться американское военное присутствие, всячески эти страны будут противодействовать общеевропейским мерам, начиная от "Северного потока – 2" и заканчивая вообще всем комплексом отношений ЕС и России", – заявил он в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, в реализации этого проекта заинтересованы многие страны Европы. США же, наоборот, будут всячески препятствовать тому, чтобы ЕС договаривался с Россией, поскольку это ослабит геополитическое влияние Вашингтона в регионе.

"Все шансы (закончить строительство. – Sputnik) есть, потому что было бы идиотизмом полнейшим и безумием не завершить этот проект, но при этом надо понимать, что США буквально готовы пойти на все, чтобы этот проект не был завершен", – заключил Ведруссов.

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