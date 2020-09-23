Заразен ли человек, переболевший COVID-19 и имеющий антитела, — мнение эксперта

Директор по маркетингу лаборатории "Олимп" Алексей Балась также рассказал об исследованиях на предмет выработки антител в организм переболевших.

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По его словам, у 90% переболевших COVID-19 и повторно сдавших анализ в течение двух месяцев наблюдается рост антител. Причем в два-пять раз.

Это может говорить о том, что иммунитет сохраняется надолго.

"Некоторые источники указывали на то, что антитела живут не более двух месяцев. Но наша накопленная база позволяет сделать вывод, что у большинства все-таки антитела живут более двух месяцев, и они сохраняются в достаточном количестве, чтобы обеспечить иммунитет", — рассказал Балась в беседе со Sputnik Казахстан.

Тем не менее, по его словам, необходимо продолжить исследования, чтобы делать более четкие прогнозы.

Специалист также отметил, что положительный результат на антитела не означает, что можно расслабиться и вести обычный образ жизни.

"Следует соблюдать все противоэпидемические мероприятия, потому что даже человек с иммунитетом, имеющий антитела, может стать транзиторным источником инфекции, в случае если вирус попадает к нему в организм, но инфекционный процесс не развивается, а вирус начинает выделяться. Он может угрожать окружающим — тем, кто еще не перенес эту инфекцию", — добавил Балась.

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