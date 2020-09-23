Реализация Ашхабадского соглашения сдвинулась с мертвой точки — эксперт

Заместитель заведующего отделом новой и новейшей истории Института истории АН Республики Узбекистан, эксперт Института исследований Центральной Азии Равшан Назаров — о перспективах создания транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман".

Радио Реализация Ашхабадского соглашения сдвинулась с мертвой точки — эксперт

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и зампредседателя Кабмина Туркменистана, глава МИД страны Рашид Мередов в ходе онлайн-переговоров высказались за скорейшую реализацию Ашхабадского соглашения по формированию международного транспортно-коммуникационного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман".

Заместитель заведующего отделом новой и новейшей истории Института истории АН Республики Узбекистан, эксперт Института исследований Центральной Азии Равшан Назаров отметил: доступ к Персидскому заливу был бы выгоден для обоих центральноазиатских государств.

"Соглашение о строительстве транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман" наконец сдвинулось с мертвой точки, и это очень важно. У Туркменистана есть выход хотя бы к Каспию, а Узбекистан не имеет даже этого, — сказал Назаров в беседе со Sputnik Узбекистан . — В том, чтобы этот транспортный коридор наконец заработал, заинтересованы оба государства. Но, думаю, это станет возможно только тогда, когда будут сняты ограничения, наложенные пандемией. Хотелось бы, конечно, чтобы это случилось в ближайшее время, так как данный проект выгоден для обоих государств и с экономической, и с политической, и с транспортно-коммуникационной точек зрения".

Напомним, Ашхабадское соглашение было заключено между Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Оманом в 2016 году. Оно закрепило намерение стран создать транспортный путь, который способствовал бы увеличению скорости перевозки и транзита грузов.