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Никита Мендкович
Sputnik / Vladimir Trefilov

Узбекистан кровно заинтересован в решении афганской проблемы — Мендкович

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Выступление Мирзиёева на 75-й сессии ГА ООН: инициативы и их реализация (8)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200924/15041832/Uzbekistan-krovno-zainteresovan-v-reshenii-afganskoy-problemy--Mendkovich.html

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович объяснил разницу между стратегиями США и Узбекистана по урегулированию ситуации в Афганистане.

Радио
Узбекистан кровно заинтересован в решении афганской проблемы — Мендкович

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН поддержал начавшиеся в сентябре в Дохе мирные переговоры между политическими силами Афганистана. Узбекский лидер отметил, что вопросы установления мира и стабильности в ИРА должны оставаться в центре внимания ООН.

Флаг ООН
Jewel SAMAD / AFP
Президент Узбекистана предложил создать комитет по Афганистану при ООН
"Только совместными усилиями и в тесном сотрудничестве можно воплотить в жизнь надежды афганского народа. Важно действовать, руководствуясь принципом "от нестабильности и разрушений к миру и созиданию", — подчеркнул Мирзиёев.

Он выступил с инициативой создать при ООН постоянно действующий комитет, основной задачей которого должно стать содействие социально-экономическому развитию Афганистана.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью Sputnik Узбекистан заявил: хорошо, что данную инициативу выдвинул именно Узбекистан. Он имеет общую границу с Афганистаном и "кровно заинтересован" в урегулировании ситуации в этой стране — в отличие от США, "которые находятся в другом полушарии, развязали войну, проиграли ее и ушли". Узбекистан же ведет себя ответственно и последовательно.

"Кроме того, Узбекистан не заявляет о своих претензиях на региональное или мировое лидерство, в силу чего к нему более нейтрально-позитивное отношение потенциальных партнеров по созданию нового афганского формата. Формат этот действительно необходим: проблема Афганистана не решена, кризис находится в очень сложной фазе, — заявил Мендкович. — После выхода Соединенных Штатов из войны, подписания фактически капитуляции перед "Талибаном"* в феврале этого года, США и НАТО оставили афганскую проблему, ситуация начала деградировать, и сейчас странам региона, прежде всего Узбекистану, приходится самим разрабатывать стратегию".

Эксперт посчитал необходимым подчеркнуть: в отличие от стратегии НАТО, основанной на попытке насилием навязать Афганистану определенный подход и ценности, стратегия Узбекистана основывается на мирном процессе, способствовании переговорам и социально-экономическому развитию ИРА.

"Когда люди делают бизнес, им невыгодно воевать. Им выгодно сохранять стабильность. Именно с этим связан, например, проект трансафганской железной дороги из Термеза, который поддерживает Российская Федерация. Еще с этим связана инициатива Узбекистана 2018 года по проведению саммита, которая также была поддержана РФ, — напомнил Никита Мендкович. — Считаю, что нынешний почин президента Узбекистана также может быть поддержан. Возможно даже создание новой коалиции государств по разрешению афганского кризиса. Не на основе насилия и применения войск, а на основе способствования политическому и экономическому прогрессу. В этот формат наравне с Узбекистаном и Россией могут быть вовлечены другие государства — Китай, Индия, Пакистан, Иран".

Полный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

Тема:
Выступление Мирзиёева на 75-й сессии ГА ООН: инициативы и их реализация (8)
Теги:
НАТО, США, Талибан, внешняя политика, политика, Узбекистан, Афганистан



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