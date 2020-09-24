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Евгений Ловчев
© Sputnik / Григорий Сысоев

Ловчев о победе "Пахтакора": в Узбекистане футбол со времен СССР был на высоте

Радио
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200924/15048098/Lovchev-o-pobede-Pakhtakora-v-Uzbekistane-futbol-so-vremen-SSSR-byl-na-vysote.html

Заслуженный мастер спорта России, лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев прокомментировал победу футболистов ФК "Пахтакор" в шестом туре Лиги чемпионов.

Радио
Ловчев о победе "Пахтакора": в Узбекистане футбол со времен СССР был на высоте

После десятилетнего перерыва футбольная команда "Пахтакор" стала участницей 1/8 финала Лиги чемпионов АФК. 

Пресс-служба Минспорта
"Пахтакор" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК после 10-летнего перерыва

В последнем туре группового этапа узбекистанцы обошли своих иранских соперников со счетом 1:0.

Решающий гол забил Джалолиддин Машарипов.

Футболисты "Пахтакора" впервые с 2010 года преодолели групповой этап Лиги чемпионов АФК, заняв в своей группе первое место.

Заслуженный мастер спорта России, лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев отметил, что чудес в футболе не бывает, и победа узбекистанцев полностью оправдана.

По его словам, в советские времени узбекский футбол был на высоком уровне, а в командах были не просто спортсмены, а мастера своего дела.

"Пахтакор" был великой командой, и это была известная история, когда однажды команда полностью погибла из-за того, что разбился самолет. Тогда все команды СССР дали по одному игроку в "Пахтакор", возрождали футбол в Узбекистане", — подчеркнул Ловчев в беседе со Sputnik Узбекистан.

Он также напомнил о том, что после распада СССР команде "Пахтакор" на Чемпионате Азии удалось дойти до полуфинала, поэтому не удивительно, что сейчас футболисты продемонстрировали такой блестящий результат.

Говоря о развитии этого спорта в Узбекистане, Ловчев рассказал, что в республику часто приезжают великие футболисты и тренеры, которые делятся своим опытом с узбекскими спортсменами: это и Луиc Сколари, который тренировал сборную Бразилии, и Ривалдо — величайший футболист с мировым именем.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Узбекистан, спорт, Пахтакор, футбол



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