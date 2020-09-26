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"Как можно это не знать": кто считается образованным человеком?

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Тема:
Подкасты РИА (350)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200926/15059927/Kak-mozhno-eto-ne-znat-kto-schitaetsya-obrazovannym-chelovekom.html

Понимать, о чем последний фильм Нолана, прочесть книгу, которая взяла литературную премию, и побывать на выставке, о которой все говорят. "Отличать Мане от Моне", Шопена от Шумана (на слух), и цитировать "Доктор Живаго".

Или все это не обязательно? Есть ли минимальный набор знаний, которым нужно обладать, чтобы считать себя образованным?

Радио
"Как можно это не знать": кто считается образованным человеком?

Чем нужно интересоваться в 2020 году? Как изменилась ценность знания с появлением интернета, и не обесценивает ли безграничный доступ к информации знание в принципе? Не понимать современное искусство — это стыдно? И что делать, чтобы не чувствовать себя "необразованным"?

Филолог, литературовед и главный редактор альманаха Artifex.ru Николай Жаринов рассуждает, уместен ли снобизм в духе "как можно это не знать". Спрашивают Лина, Ваня и Ксюша.

Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (350)
Теги:
подкаст, Образование, Культура



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