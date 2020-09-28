Эксперт о конфликте в Нагорном Карабахе: это братоубийство никто не остановит

Военный эксперт, обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец прокомментировал нарастающую военную напряженность между между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

Радио Политолог о конфликте в Нагорном Карабахе: это братоубийство никто не остановит

МИД России призвал обе стороны немедленно прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта и начать переговоры.

Как отметил военный эксперт Виктор Баранец, с момента распада СССР между Арменией и Азербайджаном было бесчисленное множество "военных перепалок", в ходе которых страдали обе стороны.

"К моему великому сожалению, за минувшие 30 лет счет жертвам этого конфликта подбирается к тысячам. Вот и сейчас [произошла] очередная вспышка и очередные взаимные обвинения. <...> Все титанические усилия международного сообщества к примирению соседей оказались тщетными... борьба, огонь, кровь, гибель людей говорят о том, что вражда, к великому сожалению, продолжается. Похоже, что сегодня в мире нет гения, который мог бы остановить эту братоубийственную войну", — подчеркнул Баранец в беседе со Sputnik Беларусь.

По его словам, переговорной площадкой для урегулирования карабахского конфликта вполне мог бы стать Минск.

"Любые попытки какой-либо страны стать миротворцем в этом конфликте могу только приветствоваться. Даже если это спасет хоть одну человеческую жизнь, это уже будет хоть какой-то плюс. Да, у Беларуси есть международный опыт примирения сторон, и Минск мог бы стать судьей в этом труднейшем, колоссальном споре", — добавил Баранец.

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