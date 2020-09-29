Мигранян о росте денежных переводов в СНГ: дело не в доходах мигрантов

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян объяснила, с чем связан всплеск переводов денежных средств в страны Содружества.

Радио Мигранян о росте денежных переводов в СНГ: дело не в доходах мигрантов

В июле 2020 года объем трансграничных переводов из России за рубеж составил 837 миллионов долларов — это рекордный показатель с октября 2018-го.

Основной объем средств был переведен в страны СНГ. Как отмечают специалисты, на рост повлияли отложенный спрос из-за карантинных мер и восстановление работы у трудовых мигрантов из постсоветского пространства.

"Рост переводов через банковскую систему обусловлен не ростом объемов денежных средств в целом из России в республики СНГ, а легализацией этих переводов. Не секрет, что достаточно серьезная часть таких переводов идет по так называемым нелегальным системам и сферам, в том числе по системе передачи по принципу хавала - это не учтенные в официальных системах и нигде не проходящие транзакции, которые передаются кэшем", — отметила руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян в беседе со Sputnik Таджикистан.

По ее словам, из-за введенных карантинных ограничений возможные каналы такой передачи были перекрыты.

Эксперт отметила, что именно по этой причине наблюдался всплеск денежных переводов через банки (официальные каналы).

Это, в свою очередь, сбалансировало объем по легальному сектору и сократило по нелегальному.

В целом, если говорить о доходах мигрантов, то в период пандемии они уменьшились, однако оценить реальные масштабы сокращения невозможно, добавила Мигранян.

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