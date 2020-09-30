Лукьянов: российские военные вправе считать операцию в Сирии состоявшейся

О том, какие итоги военной операции в Сирии можно подвести спустя пять лет после ее начала, рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Радио Лукьянов: российские военные вправе считать операцию в Сирии состоявшейся

Российские войска в Сирии уничтожили более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете "Красная звезда".

Он уточнил, что ликвидированы 865 главарей бандформирований. По словам Шойгу, задача, которую верховный главнокомандующий поставил пять лет назад, "полностью выполнена".

"По прошествии 5 лет с начала военной операции российских вооруженных сил на территории Сирии, действительно, впору подводить определенного рода итоги. И среди них - ликвидация структуры ИГ*, как альтернативы современным государствам на территории современного Ближнего Востока", - рассказал эксперт.

Сама по себе структура ИГ, Ирака и Ливана*, отмечает спикер, представляла собой нечто большее, чем просто террористическую организацию и претендовало на то, чтобы организовать новое по форме и содержанию государственное образование в противовес тем государствам, которые признаны ООН и сегодня существуют на карте региона.

Сохранение этого образование могло стать угрозой дестабилизации всего региона Ближнего Востока и Северной Африки с дальнейшим перемещением угрозы на сопредельные территории Центральной Азии, Среднего Востока, Южной Азии с малопредсказуемыми последствиями в сфере безопасности.

Поэтому тот факт, что сегодня на территории Сирии и Ирака уже нет анклавов, контролируемых полностью Исламским государством Ирака и Ливана, говорит о том, что этот сценарий был предотвращен оперативно и эффективно.

Несмотря на хрупкость государств региона и вызовы, с которыми они сталкиваются, предотвращена более серьезная угроза хаоса и войн. И поэтому российские военные вправе считать операцию в Сирии успешно состоявшейся, заключил эксперт.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация