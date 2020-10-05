19:17 05 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Юрий Барзыкин
© Sputnik / Нина Зотина

Может ли Россия вновь закрыть границы из-за COVID-19? Мнение эксперта

Радио
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201005/15118463/Mozhet-li-Rossiya-vnov-zakryt-granitsy-iz-za-COVID-19-Mnenie-eksperta.html

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил возможность возвращения ограничительных мер в связи с ростом числа заболевших в РФ.

Радио
Может ли Россия вновь закрыть границы из-за COVID-19? Мнение эксперта

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский высказал мнение, что в России из-за роста числа заболевших коронавирусом вновь могут быть закрыты границы и сокращено количество полетов.

Сотрудник за компьютером
© Sputnik / Илья Питалев
Уже не рекомендации: в Москве переход на "удаленку" обязателен - Собянин
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сомневается, что это будет сделано.

"Даже в разгар пандемии было возможно перемещение определенных групп людей. По этим вопросам дает рекомендации Роспотребнадзор, их реализуют госорганы, ну а решение принимает правительство. Динамика распространения COVID-19 отрицательная, но не настолько, чтобы закрывать границы. Если раньше нам заносили инфекцию из Европы, то сейчас расширение пандемии идет внутри страны", — сказал Барзыкин.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
границы, коронавирус, пандемия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента
Российский ракетоносец совершил ночную дозаправку в воздухе — эффектные кадры
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться