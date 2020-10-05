Может ли Россия вновь закрыть границы из-за COVID-19? Мнение эксперта

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил возможность возвращения ограничительных мер в связи с ростом числа заболевших в РФ.

Радио Может ли Россия вновь закрыть границы из-за COVID-19? Мнение эксперта

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский высказал мнение, что в России из-за роста числа заболевших коронавирусом вновь могут быть закрыты границы и сокращено количество полетов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сомневается, что это будет сделано.

"Даже в разгар пандемии было возможно перемещение определенных групп людей. По этим вопросам дает рекомендации Роспотребнадзор, их реализуют госорганы, ну а решение принимает правительство. Динамика распространения COVID-19 отрицательная, но не настолько, чтобы закрывать границы. Если раньше нам заносили инфекцию из Европы, то сейчас расширение пандемии идет внутри страны", — сказал Барзыкин.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.