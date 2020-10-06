Александров: главное — изучить потребности учителей-русистов в Узбекистане

В Узбекистан прибыла группа российский учителей и методистов по русскому языку. Методический координатор по научной части Георгий Александров рассказал о том, какие задачи ставят перед собой педагоги и на чем будет сделан упор при работе в республике.

Радио Александров: главное — изучить потребности учителей-русистов в Узбекистане

"Мы будем работать во всех областях Узбекистана, а также в столице и в республике Каракалпакстан. На первом этапе нам важно оценить уровень знаний учителей, а затем уже их непосредственно методические компетенции. В ходе подготовки к поездке мы провели анкетирование порядка полутора тысяч педагогов-русистов: это люди разных возрастов и профессионального уровня. Сейчас мы анализируем информацию, но полный отчет будет подготовлен уже по итогам нашей работы", — отметил Георгий Александров.

Российские филологи прибыли в Узбекистан в рамках масштабной двусторонней программы по развитию русского языка в республике. В составе делегации 31 человек. Они проведут в регионах страны два месяца, чтобы не только протестировать на знание "великого и могучего" узбекских школьников, но и оценить уровень владения русским языком местных педагогов.

По его словам, сама проверка знаний учителей, а также изучение их потребностей необходимы для выработки наиболее эффективных форматов сотрудничества.

"Нам важно узнать, какими учебниками они пользуются, как готовятся к занятиям, какие сложности испытывают. Так мы сможем понять, в каком направлении нам дальше взаимодействовать для повышения уровня подготовки кадров и для развития русского языка в школьной системе республики", — добавил собеседник.

Комплексный подход, уверен он, позволит объективно оценить ситуацию и помощь коллегам в их работе.

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