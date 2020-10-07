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Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
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Садовничий: дистанционное обучение не может заменить университетскую среду

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Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий — о влиянии COVID-19 на образовательную и исследовательскую деятельность.

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Садовничий: дистанционное обучение не может заменить университетскую среду

Полный переход на дистанционное обучение — это неправильно, считает ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ академик Виктор Садовничий
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"На мой взгляд, человек, который поступил на механико-математический факультет и пять лет учится удаленно, не станет специалистом необходимого уровня", — сказал академик на онлайн-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

Дистанционные формы получения знаний не могут полноценно заменить традиционные, считает он. Студенту необходимо живое общение.

Полный фрагмент слушайте в аудиофайле.

Теги:
учеба, студент, МГУ имени М.В. Ломоносова, высшее образование, Образование, пандемия



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