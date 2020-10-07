Садовничий: дистанционное обучение не может заменить университетскую среду

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий — о влиянии COVID-19 на образовательную и исследовательскую деятельность.

Радио Садовничий: дистанционное обучение не может заменить университетскую среду

Полный переход на дистанционное обучение — это неправильно, считает ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"На мой взгляд, человек, который поступил на механико-математический факультет и пять лет учится удаленно, не станет специалистом необходимого уровня", — сказал академик на онлайн-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

Дистанционные формы получения знаний не могут полноценно заменить традиционные, считает он. Студенту необходимо живое общение.

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