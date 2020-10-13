Лавров оценил договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе

Радио Лавров оценил договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе

"В разговорах президента Путина со своими коллегами в Баку и Ереване, которые предшествовали созыву московской встречи трех министров, затрагивалась и тема верификации — как на земле будет контролироваться ожидаемое прекращение огня", — заявил Лавров.

Отвечая на вопрос журналистов, министр добавил, что они с армянским коллегой подтвердили приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты в ночь на субботу.

"В нашем совместном заявлении специально сказано, что вопросы механизмов контроля над соблюдением режима прекращения огня будут выработаны дополнительно. Разумеется, учитывая острый характер ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него, учитывая остроту проблемы военнопленных, удерживаемых лиц и, конечно же, необходимость вернуть тела погибших их родственникам, родным и близким, нельзя затягивать с разработкой таких механизмов верификации. Работа над этим сейчас идет, и РФ в ней участвует", — подчеркнул Лавров.

Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе резко обострился в ночь на 27 сентября. Страны обвинили друг друга в начале военных действий.

В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. Однако Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции.