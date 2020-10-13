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Александр Мурычев
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Мурычев: сегодня открыты новые перспективы для российского бизнеса в РУз

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20201013/15176555/Murychev-segodnya-otkryty-novye-perspektivy-dlya-rossiyskogo-biznesa-v-RUz.html

Исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев рассказал о наиболее перспективных направлениях российско-узбекского сотрудничества.

Радио
Мурычев: сегодня открыты новые перспективы для российского бизнеса в Узбекистане
По данным статистики, на 1 октября 2020 года в Узбекистане действуют 2 025 предприятий либо полностью российских, либо с участием российского капитала. Это значительно больше, чем у ближайших партнеров из Китая (около 1,7 тысячи). По мнению эксперта, сейчас есть много возможностей и сфер для расширения такого полезного взаимодействия.

"Создание совместных предприятий можно только приветствовать. У нас давние и крепкие связи с Узбекистаном не только экономические, но и культурные. Что касается компаний, то прежде всего Узбекистан заинтересован в агропромышленном комплексе, энергетике, сфере информационных технологий. На мой взгляд более активно стоит развивать и межбанковское взаимодействие, а также контакты между биржами. Это особенно актуально на фоне планов по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах", — подчеркнул Мурычев.

Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
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Он добавил, что еще одной перспективной сферой для российских компаний в Узбекистане может стать строительство. Именно на это направление сосредоточено внимание властей республики. Особое внимание уделено возведению доступного жилья. В этой отрасли у РФ есть полезные наработки и технологии, которые успешно можно применять и в других странах.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
бизнес, Россия, Узбекистан



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