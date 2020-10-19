За руль с 16 лет: автоэксперт оценил инициативу Узбекистана по выдаче прав

Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков считает целесообразным готовить молодых людей к управлению авто со школьной скамьи, но возрастной ценз на права все же будет зависеть от экономических факторов.

В Узбекистане предлагают рассмотреть возможность выдачи водительских прав не с 18, а с 16 лет. Инициаторы изменений в ПДД уверены, что это поможет трудоустроиться старшеклассникам и студентам начальных курсов. Впрочем, пока петиция не нашла поддержки у аудитории - против нее высказалось в полтора раза больше респондентов, чем за.

Радио Лысаков прокомментировал целессобразность выдачи прав в Узбекистане с 16 лет

"Я думаю, что приучать к вождению и пользованию автомобилем с ранних лет - это полезно. Можно с детского сада и со школы прививать ребенку ответственность, уважение чужих прав, интерес к технике, В старших классах можно преподавать теорию и практику вождения, тут вопрос только в способности государства организовать данный процесс на должном уровне", — отметил Лысаков.

По мнению российского парламентария и автомобильного эксперта Вячеслоава Лысакова, в целом тенденция в мире такова, что молодые люди с раннего возраста приучаются к любым техническим новинкам, к тому же сам автомобиль уже давно перестал быть роскошью, особенно в странах со средним достатком.

Он подчеркнул, что в большинстве стран мира водительские права люди получают с 18 лет, но есть и государства, где данный возрастной ценз снижен до 16, например, в США.

Во многом на законодательные нормы влияет уровень достатка в конкретной стране, а также доля автомобилей на душу населения. В отдельных странах у одной семьи по несколько авто, которые стали уже неотъемлемой частью повседневной жизни.

Подробный комментарий эксперта о предложении снизить минимальный возраст для вождения автомобиля слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.