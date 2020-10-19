За руль с 16 лет: автоэксперт оценил инициативу Узбекистана по выдаче прав

В Узбекистане предлагают рассмотреть возможность выдачи водительских прав не с 18, а с 16 лет. Инициаторы изменений в ПДД уверены, что это поможет трудоустроиться старшеклассникам и студентам начальных курсов. Впрочем, пока петиция не нашла поддержки у аудитории - против нее высказалось в полтора раза больше респондентов, чем за.
"Я думаю, что приучать к вождению и пользованию автомобилем с ранних лет - это полезно. Можно с детского сада и со школы прививать ребенку ответственность, уважение чужих прав, интерес к технике, В старших классах можно преподавать теорию и практику вождения, тут вопрос только в способности государства организовать данный процесс на должном уровне", — отметил Лысаков.
Он подчеркнул, что в большинстве стран мира водительские права люди получают с 18 лет, но есть и государства, где данный возрастной ценз снижен до 16, например, в США.
Во многом на законодательные нормы влияет уровень достатка в конкретной стране, а также доля автомобилей на душу населения. В отдельных странах у одной семьи по несколько авто, которые стали уже неотъемлемой частью повседневной жизни.
Подробный комментарий эксперта о предложении снизить минимальный возраст для вождения автомобиля слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.