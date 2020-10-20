Создание евразийского ювелирного бюро не предполагает контроля цен - эксперт

Радио Создание евразийского ювелирного бюро не предполагает контроля цен - эксперт

В настоящее время на площадке Евразийской экономической комиссии идет разработка Концепции создания Евразийского ювелирного экспортного бюро. Основной целью такого ювелирного Бюро является продвижение ювелирной продукции государств-членов ЕАЭС на глобальном рынке и повышение эффективности экспорта евразийской ювелирной продукции за рубежом.

Эксперт подчеркивает, что создание Бюро не предполагает никакого контроля цен. Акцент - только увеличение продаж за счет устранения негативных факторов, которые имеются в каждом государстве при осуществлении экспорта.

Например, из России экспортировать продукцию тяжело и многие предприятия занимаются тем, что вывозят продукцию в Казахстан или в Армению и экспортируют уже с территории этих стран - это гораздо быстрее, легче и дешевле выходит.

Бюро создавалось в надежде на то, что уровень кооперации участников позволит, саккумулировав все возможности, организовать торговлю в Европе, Азии и Америке для продвижения продукции под маркой "Сделано в ЕАЭС", отметил спикер.

И была надежда, что за счет создания экспортного бюро нам удастся достучатся до властей государств-участников с тем, чтобы поменять регуляторику в части оформления экспортных операций. Сейчас мы по логистике всегда проигрываем нашим зарубежным конкурентам, отметил Уткин.