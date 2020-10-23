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Пресс-служба МИД РФ

Захарова: в Узбекистане присутствие российских педагогов увеличится до тысячи

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Sputnik Узбекистан
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, какие меры будут предприняты Россией для повышения качества преподавания русского языка в республике.

Радио
Захарова: в Узбекистане присутствие российских педагогов увеличится до тысячи

В соответствии с договоренностью между российской и узбекской сторонами о принятии мер по повышению качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов в Узбекистане, 6 октября в Ташкент прибыла первая группа российских методистов, в состав которой вошел 31 специалист.

Узбекско-русский разговорник
© Sputnik / Стрингер
Узбекистан и русский язык

По словам Захаровой, они будут проводить начальный мониторинг по установлению уровня владения русским языком преподавателями и учащимися из различных регионов республики.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что 11 октября между Министерством просвещения России, Министерством народного образования Узбекистана и благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" в Ташкенте был подписан меморандум о принятии совместного проекта, а также определена базовая программа по его поэтапной реализации.

Эксперт отметила, что присутствие российских преподавателей в Узбекистане постепенно будет доведено к 2030 году до одной тысячи человек.

"Финансирование проекта будет осуществляться за счет федерального бюджета Российской Федерации с привлечением средств узбекистанской стороны, а также спонсорской помощи известного российского бизнесмена и мецената Алиешра Усманова", - сказала Мария Захарова. 

По мнению спикера, важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества стало открытие в Ташкенте в 2020 году филиала Российского педагогического университета имени Герцена, который будет заниматься не только подготовкой бакалавров и магистров, а также профессиональной переподготовкой педагогов. 

Теги:
русский язык, высшее образование, Образование, Россия, Узбекистан



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