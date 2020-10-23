Ходжаев: кооперация в энергетике полезнее наращивания мощностей странами ЦА

"Мы сегодня технологически подключены к единому энергокольцу с Казахстаном и Кыргызстаном, а в ближайшее время в систему должен будет войти и Таджикистан. У каждой страны своя специфика генерации и потребления электроэнергии - у кого-то излишки, у кого-то дефицит. Подобная система позволит осуществлять транзит, что будет выгодно для всех стран региона. К тому же при переходе Узбекистана на альтернативные виды энергии - солнечную и ветровую - также нужна инфраструктура для транспортировки этой энергии потребителям", — пояснил Шерзод Ходжаев.
Перспективным направлением в ближайшие годы должен стать Афганистан и страны Ближнего Востока. Уже через два-три года поставки электроэнергии в ИРА вырастут в 2,5 раза благодаря строительству третьей, 500 киловольт. Проект реализуется при участии Азиатского банка развития и учитывает не только технические издержки, но и возможные внешние риски.
"Мы ожидаем, что строительные работы наши узбекистанские специалисты начнут уже в следующем году. В подписанном ранее соглашении выделена отдельная статья расходов на безопасность: безопасность непосредственно персонала, подвоза стройматериалов и эксплуатации будущей линии. Средства там заложены немалые. Уже сейчас мы успешно эксплуатируем две лини по 220 киловольт и никаких проблем с этим нет", — заверил чиновник.
Замминистра уверен, что этот проект откроет новые возможности для энергетики всего региона. Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.