00:14 27 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Бизнес-посол Деловой России, экспортный торговый советник АО Российский Экспортный Центр Михаил Панченков

Панченков: экспортный дом в Ташкенте поможет освоиться компаниям из РФ

Радио
Получить короткую ссылку
24610
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1a/15264391.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201026/15263669/Panchenkov-eksportnyy-dom-v-Tashkente-pomozhet-osvoitsya-kompaniyam-iz-RF.html

Бизнес-посол "Деловой России", экспортный торговый советник АО "Российский Экспортный Центр Михаил Панченков рассказал о миссии созданного в Узбекистане экспортно-распределительного дома и рассказал о ближайших планах двух стран на будущее.

Радио
Панченков рассказал, в чем миссия торгово-экспортного дома РФ в Узбекистане
По словам эксперта, созданная структура существенно облегчит работу российским компаниям непосредственно в стране.

"Если ранее мы сотрудничали, в том числе по линии РЭЦ, в основном на территории России, сопровождая и продвигая продукцию российских производителей, то теперь у нас появилась возможность помогать предпринимателям, особенно мелким и средним, освоиться уже в самой республике. Это включает в себя и сбор документации, и таможенные процедуры, а также складские помещения, куда производители смогут разместить свои товары и потом реализовать их в розницу", — пояснил Панченков.

Государственные флаги России и Узбекистана
© Sputnik / Михаил Климентьев
В Ташкенте открылся российский торгово-распределительный дом
Он добавил, что эта идея давно обсуждалась между представителями двух стран и Узбекистан со своей стороны был очень заинтересован в запуске такого дома в Ташкенте. Следующим шагом должно стать открытие аналогичного торгово-распределительного дома Узбекистана в России.

Кроме того, добавил собеседник, такой формат взаимоотношений с экспортерами позволит минимизировать затраты на таможенное оформление, избежать ошибок при регистрации, перейти на взаиморасчеты в национальных валютах, а также создаст дополнительные рабочие места.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мечеть в стиле хай-тек в Набережных Челнах - фотолента
Оппозиция против власти: как прошел Марш народного ультиматума в Минске — видео
Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться