Панченков: экспортный дом в Ташкенте поможет освоиться компаниям из РФ

Бизнес-посол "Деловой России", экспортный торговый советник АО "Российский Экспортный Центр Михаил Панченков рассказал о миссии созданного в Узбекистане экспортно-распределительного дома и рассказал о ближайших планах двух стран на будущее.

Радио Панченков рассказал, в чем миссия торгово-экспортного дома РФ в Узбекистане

"Если ранее мы сотрудничали, в том числе по линии РЭЦ, в основном на территории России, сопровождая и продвигая продукцию российских производителей, то теперь у нас появилась возможность помогать предпринимателям, особенно мелким и средним, освоиться уже в самой республике. Это включает в себя и сбор документации, и таможенные процедуры, а также складские помещения, куда производители смогут разместить свои товары и потом реализовать их в розницу", — пояснил Панченков.

По словам эксперта, созданная структура существенно облегчит работу российским компаниям непосредственно в стране.

Он добавил, что эта идея давно обсуждалась между представителями двух стран и Узбекистан со своей стороны был очень заинтересован в запуске такого дома в Ташкенте. Следующим шагом должно стать открытие аналогичного торгово-распределительного дома Узбекистана в России.

Кроме того, добавил собеседник, такой формат взаимоотношений с экспортерами позволит минимизировать затраты на таможенное оформление, избежать ошибок при регистрации, перейти на взаиморасчеты в национальных валютах, а также создаст дополнительные рабочие места.

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