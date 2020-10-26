Смогут ли Россия и США продлить договор о СНВ-3 — мнение экс-секретаря Совбеза РФ

Академик РАН, бывший секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин рассказал, какое будущее ожидает российско-американский договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Радио Смогут ли Россия и США продлить договор о СНВ-3 — мнение экс-секретаря Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин предложил утвердить меры по снижению напряженности в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Глава государства призвал разработать инструменты, которые позволили бы снизить напряженность и "озабоченность".

Одним из таких инструментов мог бы стать СНВ-3, и в США есть достаточное количество специалистов, которые активно выступают за продление этого договора, заявил заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, академик РАН, бывший секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин.

"Наш президент недавно отметил как позитивный момент и заявление вице-президента в администрации [экс-президента США Барака] Обамы Джо Байдена, который сейчас является кандидатом в президенты США от Демократической партии. У Байдена четко прописана позиция относительно продления данного договора. Что будет, сказать трудно. Но сейчас мы попадаем в цейтнот. Дверь пока не закрыта, и в этом заслуга прежде всего российской стороны", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, сегодняшняя американская власть пошла на "демонтаж" системы договоров, которые по сути определяют стратегическую стабильность и глобальную безопасность.

Для справки: договор СНВ-3 между Россией и США, подписанный в 2010 году, остается пока единственным действующим соглашением между двумя странами об ограничении военной мощи.

Он истекает в феврале 2021-го, и пока нет понимания, будет ли он продлен.

Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно говорил о желании выработать новый трехсторонний документ между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.