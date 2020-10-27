Профессор МГУ об учете аттестата при поступлении: важна четкая мотивация

Исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов считает эффективным оценку знаний абитуриентов по среднему баллу в аттестате, но считает этот критерий не единственным при отборе.

Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов предлагает внедрить практику конкурса школьных аттестатов при поступлении в вузы. Учитываться будет средний балл за последние шесть лет учебы в общеобразовательных учреждениях. Таким образом предлагается более объективно оценивать потенциал будущих студентов и повысить уровень поступающих.

Радио Профессор МГУ об учете аттестата при поступлении: главное — четкая мотивация

"Если раньше уровень среднего образования был примерно сопоставимый - что в городской школе, что в сельской, то теперь он очень разнится в зависимости от продвинутости учебного заведения. В этом смысле понимание потенциал поступающих по оценке его среднего балла вполне логичная и верная инициатива. Если балл высокий, значит человек хорошо воспринимает и усваивает информацию, готов к самостоятельной работе и будет в будущем хорошо учиться", — пояснил Игорь Кузнецов.

По мнению российского эксперта, отчасти эта схема функционировала еще в советское время, затем была забыта в России и позже вернулась в некотором трансформированном виде. По его словам. чем более комплексно будут оценивать уровень подготовки абитуриентов, тем лучше для системы образования. Главное понять конечные цели министерства - какого эффекта они хотят добиться и на что делают ставку.

Он добавил, что к оценке уровня абитуриентов необходимо подходить комплексно, чтобы не сводить успешность поступления к какому-то одному параметру. В противном случае, убежден профессор, есть риск, что родители или школы будут делать все, чтобы у конкретного ученика был хороший аттестат, а на деле за оценками не будет стоять реальных знаний.

"Нужна четка мотивация, которая бы доступно показывала молодому человеку выгодность хорошей учебы. Например, ранее существовала практика, что золотой медалист мог сдавать один профильный экзамен в вуз, но при это обязательно на отлично. Если балл был ниже "пятерки", то абитуриенту необходимо было сдать и все остальные предметы", — подчеркнул Кузнецов.

Он добавил, что в трансформации системы образования Узбекистан на первом этапе больше оглядывается на соседей — Казахстан и Россию, перенимая и трансформируя под свои реалии их опыт.

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