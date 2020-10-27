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Исполнительный директор Российского общества политологов - Игорь Кузнецов
© Sputnik / Антон Курилкин

Профессор МГУ об учете аттестата при поступлении: важна четкая мотивация

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Sputnik Узбекистан
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Исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов считает эффективным оценку знаний абитуриентов по среднему баллу в аттестате, но считает этот критерий не единственным при отборе.

Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов предлагает внедрить практику конкурса школьных аттестатов при поступлении в вузы. Учитываться будет средний балл за последние шесть лет учебы в общеобразовательных учреждениях. Таким образом предлагается более объективно оценивать потенциал будущих студентов и повысить уровень поступающих.

Радио
Профессор МГУ об учете аттестата при поступлении: главное — четкая мотивация
По мнению российского эксперта, отчасти эта схема функционировала еще в советское время, затем была забыта в России и позже вернулась в некотором трансформированном виде. По его словам. чем более комплексно будут оценивать уровень подготовки абитуриентов, тем лучше для системы образования. Главное понять конечные цели министерства - какого эффекта они хотят добиться и на что делают ставку.

"Если раньше уровень среднего образования был примерно сопоставимый - что в городской школе, что в сельской, то теперь он очень разнится в зависимости от продвинутости учебного заведения. В этом смысле понимание потенциал поступающих по оценке его среднего балла вполне логичная и верная инициатива. Если балл высокий, значит человек хорошо воспринимает и усваивает информацию, готов к самостоятельной работе и будет в будущем хорошо учиться", — пояснил Игорь Кузнецов.

Он добавил, что к оценке уровня абитуриентов необходимо подходить комплексно, чтобы не сводить успешность поступления к какому-то одному параметру. В противном случае, убежден профессор, есть риск, что родители или школы будут делать все, чтобы у конкретного ученика был хороший аттестат, а на деле за оценками не будет стоять реальных знаний.

Школа №27 Мирзо-Улугбекского района Ташкента
Sputnik
В Узбекистане при поступлении в вуз начнут учитывать средний балл аттестата
"Нужна четка мотивация, которая бы доступно показывала молодому человеку выгодность хорошей учебы. Например, ранее существовала практика, что золотой медалист мог сдавать один профильный экзамен в вуз, но при это обязательно на отлично. Если балл был ниже "пятерки", то абитуриенту необходимо было сдать и все остальные предметы", — подчеркнул Кузнецов.

Он добавил, что в трансформации системы образования Узбекистан на первом этапе больше оглядывается на соседей — Казахстан и Россию, перенимая и трансформируя под свои реалии их опыт.

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Теги:
вступительные экзамены, школа, Образование, Узбекистан



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