Профессор МГУ об учете аттестата при поступлении: важна четкая мотивация

Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов предлагает внедрить практику конкурса школьных аттестатов при поступлении в вузы. Учитываться будет средний балл за последние шесть лет учебы в общеобразовательных учреждениях. Таким образом предлагается более объективно оценивать потенциал будущих студентов и повысить уровень поступающих.
"Если раньше уровень среднего образования был примерно сопоставимый - что в городской школе, что в сельской, то теперь он очень разнится в зависимости от продвинутости учебного заведения. В этом смысле понимание потенциал поступающих по оценке его среднего балла вполне логичная и верная инициатива. Если балл высокий, значит человек хорошо воспринимает и усваивает информацию, готов к самостоятельной работе и будет в будущем хорошо учиться", — пояснил Игорь Кузнецов.
Он добавил, что к оценке уровня абитуриентов необходимо подходить комплексно, чтобы не сводить успешность поступления к какому-то одному параметру. В противном случае, убежден профессор, есть риск, что родители или школы будут делать все, чтобы у конкретного ученика был хороший аттестат, а на деле за оценками не будет стоять реальных знаний.
Он добавил, что в трансформации системы образования Узбекистан на первом этапе больше оглядывается на соседей — Казахстан и Россию, перенимая и трансформируя под свои реалии их опыт.
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