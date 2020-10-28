15:25 28 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Сергей Гуреев
Первый канал

Как реагировать на заражение члена семьи COVID-19 - ответ эксперта

Радио
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1c/15276773.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201028/15276801/Kak-reagirovat-na-zarazhenie-chlena-semi-COVID--19---otvet-eksperta.html

По словам специалиста, нередко люди проявляют не слишком адекватную реакцию на болезнь человека из семьи.

Радио
Врач объяснил, как действовать, если кто-то в семье заразился COVID-19

Оказалось, что в случае заражения коронавирусной инфекцией кого-то из членов семьи вовсе необязательно заболеют и все остальные, об этом рассказал ассистент кафедры инфекционных болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Гуреев в эфире "Первого канала".

Если человек имеет достаточно хороший иммунный барьер в носоглотке, то не заразится ковидом.

По его словам, нередко люди проявляют не слишком адекватную реакцию.

"Если у кого-то одного из членов семьи COVID, то, как чумной, избавляешься от всех родственников в радиусе километра. Надо все-таки помнить, что это не бубонная чума и никого сжигать рядом с собой не нужно", - заявил Гуреев.

По мнению специалиста, не надо прибегать к жестким мерам, а просто изолироваться в отдельной комнате и ходить по квартиру в маске, также пользоваться отдельной посудой.

Теги:
пандемия, коронавирус, Аудио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Это смотрел каждый: самые популярные мультфильмы - фотолента
Звериный прогноз: животные из зоопарка предсказали исход выборов в США — видео
Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться