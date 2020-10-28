Как реагировать на заражение члена семьи COVID-19 - ответ эксперта

По словам специалиста, нередко люди проявляют не слишком адекватную реакцию на болезнь человека из семьи.

Радио Врач объяснил, как действовать, если кто-то в семье заразился COVID-19

Оказалось, что в случае заражения коронавирусной инфекцией кого-то из членов семьи вовсе необязательно заболеют и все остальные, об этом рассказал ассистент кафедры инфекционных болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Гуреев в эфире "Первого канала".

Если человек имеет достаточно хороший иммунный барьер в носоглотке, то не заразится ковидом.

По его словам, нередко люди проявляют не слишком адекватную реакцию.

"Если у кого-то одного из членов семьи COVID, то, как чумной, избавляешься от всех родственников в радиусе километра. Надо все-таки помнить, что это не бубонная чума и никого сжигать рядом с собой не нужно", - заявил Гуреев.

По мнению специалиста, не надо прибегать к жестким мерам, а просто изолироваться в отдельной комнате и ходить по квартиру в маске, также пользоваться отдельной посудой.