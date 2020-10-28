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Руководитель информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев
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Разуваев: через 20 лет будет только цифровая валюта

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Sputnik Узбекистан
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Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев рассказал, что ждет в будущем "цифровой рубль".

Радио
Разуваев: через 20 лет будет только цифровая валюта

По словам эксперта, цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалюте – это частная валюта, и устойчивость ее функционирования обеспечивается государством, добавил глава аналитического центра.

"Для введения цифрового рубля понадобится создание соответствующих инфраструктур, она позволит передавать цифровой рубль от одного пользователя к другому или перемещение цифрового кода с одного электронного кошелька на другой", - поясняет спикер.

По мнению Александра Разуваева, мир переходит на новый промышленный уклад, и через 20 лет будет только цифровая валюта.

Петр Дворянкин
Facebook / Дворянкин Петр
Эксперт: национальная цифровая валюта в Узбекистане востребована и эффективна

"Идет развитие технологий, и спрос на нашу валюту будет еще в ряде стран СНГ, но как локальная региональная валюта, цифровой рубль очень будет востребован", - говорит Разуваев.

Как считает специалист в сфере аналитики, в скором времени мир придет к тому, что у человека будет всего одна карточка с личной информацией и кошельком.

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Теги:
мнение эксперта, эксперт, цифровые технологии, электронные платежи



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