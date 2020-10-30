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Владимир Норов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Генсек ШОС: межбанковское сотрудничество особенно важно в условиях пандемии

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201030/15296190/Gensek-ShOS-mezhbankovskoe-sotrudnichestvo-osobenno-vazhno-v-usloviyakh-pandemii.html

Генеральный секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества Владимир Норов подвел итоги работы Межбанковского объединения в период председательства России. Он подчеркнул, что эпидемия коронавируса продемонстрировала важность и актуальность кооперации и консолидации.

В формате видеоконференции прошло заседание межбанковской организации стран-участниц ШОС, на котором были обсуждены важнейшие аспекты сотрудничества. Ключевыми темами стали взаимодействия в период коронавирусной пандемии, а также поэтапный переход на взаиморасчеты и кредитование в национальных валютах.

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Подводя итоги работы за год, Генсек ШОС Владимир Норов подчеркнул, что у условиях коронавируса взаимная кооперация и помощь стран друг другу особенно актуальная и помогает минимизировать потери в экономике. При этом кооперационные связи необходимо наращивать и дальше.

"В последнее время наметилась тенденция к реализации проектов на двусторонней основе, особенно по лини кредитования. Это очень отрадно, но в то же время говорит о существенном нереализованном потенциале многостороннего сотрудничества в рамках Шанхайской Организации", — подчеркнул Владимир Норов.

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Он добавил, что такой комплексный подход помог бы реализовать масштабные проекты в транспортно-логистической, торгово-экономической, энергетической и иных важнейших сферах, затрагивающих интересы сразу нескольких государств. Он также приветствовал переход на взаиморасчеты стран в национальных валютах, видя в этом потенциал для развития и укрепления экономических связей.

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Теги:
ВЭБ.РФ, Экономика, банки, ШОС, Владимир Норов



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