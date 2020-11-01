К Антарктиде спустя 200 лет. Что об Антарктике узнала новая экспедиция?

Двадцать восьмого января 1820 года русские моряки открыли Антарктиду. Прошло 200 лет, но даже этого времени не хватило, чтобы основательно изучить южный материк.