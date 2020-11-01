17:52 01 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Истории.doc
© Sputnik

К Антарктиде спустя 200 лет. Что об Антарктике узнала новая экспедиция?

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (365)
20 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201101/15302144/K-Antarktide-spustya-200-let-Chto-ob-Antarktike-uznala-novaya-ekspeditsiya.html

Двадцать восьмого января 1820 года русские моряки открыли Антарктиду. Прошло 200 лет, но даже этого времени не хватило, чтобы основательно изучить южный материк.

Зачем отправлять новую экспедицию к Антарктиде? Что сейчас происходит с шестым континентом Земли, почему какие-то острова пришлось вновь наносить на карту, а магнитный полюс регулярно приходится ловить?

Радио
К Антарктиде спустя 200 лет. Что об Антарктике узнала новая экспедиция?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (365)
Теги:
российские ученые, ученые, Антарктида, Антарктика



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Корабль Союз МС, пристыкованный к МКС.
Навстречу Вселенной: лучшие космические фото октября
Стрельбы в Сибири
"Снять" врага за долю секунды: стрельбы российских снайперов в Сибири — видео
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться