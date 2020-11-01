К Антарктиде спустя 200 лет. Что об Антарктике узнала новая экспедиция?

Зачем отправлять новую экспедицию к Антарктиде? Что сейчас происходит с шестым континентом Земли, почему какие-то острова пришлось вновь наносить на карту, а магнитный полюс регулярно приходится ловить?
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Двадцать восьмого января 1820 года русские моряки открыли Антарктиду. Прошло 200 лет, но даже этого времени не хватило, чтобы основательно изучить южный материк.
Зачем отправлять новую экспедицию к Антарктиде? Что сейчас происходит с шестым континентом Земли, почему какие-то острова пришлось вновь наносить на карту, а магнитный полюс регулярно приходится ловить?
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В холодные месяцы газом будут снабжать в первую очередь дома, квартиры, школы, дошкольные детские учреждения и больницы. Оптовые потребители, в том числе точки общепита, должны перейти на альтернативные виды топлива.
Работы начались в июне этого года. Проект был разработан совместно с турецкой компанией Kalyon.
Помимо этого, введены скидки на доступ к 49 объектам культурного наследия в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях.
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