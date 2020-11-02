Оверчук: банки развития ШОС помогут странам преодолеть последствия пандемии

Государствам ШОС в этом году помогало осознание единства целей и задач, заявил зампред правительства России Алексей Оверчук.
Полная запись выступления — в аудиофайле.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в пятницу выступил на заседании совета межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества.
Государствам ШОС в этом году помогало осознание единства целей и задач, заявил зампред правительства России Алексей Оверчук.
Полная запись выступления — в аудиофайле.
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