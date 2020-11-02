Оверчук: банки развития ШОС помогут странам преодолеть последствия пандемии

Радио Оверчук: банки развития ШОС помогут странам преодолеть последствия пандемии

Государствам ШОС в этом году помогало осознание единства целей и задач, заявил зампред правительства России Алексей Оверчук.

"Мы видим большой потенциал для развития конкретных транспортных и логистических инвестиционных проектов, увеличения взаимных товарных потоков. Есть хорошие перспективы для запуска совместных промышленных проектов, развивающих международное разделение труда и повышающих эффективность наших экономик. Принимаемая сегодня (30 октября. — Прим. ред.) банками развития стран ШОС дорожная карта по преодолению последствий пандемии призвана создать новые точки экономического роста, стимулировать торговлю и инвестиции на пространстве государств-членов", — сказал он на заседании совета межбанковского объединения ШОС.

Полная запись выступления — в аудиофайле.