Как поведут себя финансовые рынки после выборов президента США — эксперт

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев оценил ситуацию в мировой экономике в преддверии президентских выборов в США и дал прогноз по развитию ситуации.
"С моей точки зрения, рынки скорее за Трампа, нежели за Байдена, но, с другой стороны, они идут вслед за победителем. Определенность лучше неопределенности — это тоже надо понимать", — сказал Васильев в эфире радио Sputnik.
Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Прорабатывается вопрос об организации культурного и туристического форумов, выставки узбекской продукции и ремесленнических изделий, концертной программы с участием японского ансамбля "Узбегим" и другие мероприятия.