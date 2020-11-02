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Владимир Васильев
Foto: pravda.ru

Как поведут себя финансовые рынки после выборов президента США — эксперт

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201102/15308656/Kak-povedut-sebya-finansovye-rynki-posle-vyborov-prezidenta-SShA--ekspert.html

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев оценил ситуацию в мировой экономике в преддверии президентских выборов в США и дал прогноз по развитию ситуации.

Радио
Как поведут себя финансовые рынки после выборов президента США — эксперт

Финансовые рынки ждет "большая волатильность, связанная с периодом неопределенности", считает доктор экономических наук Владимир Васильев. 

Дебаты президента Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена
AP Photo / Jeff Chiu
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"С моей точки зрения, рынки скорее за Трампа, нежели за Байдена, но, с другой стороны, они идут вслед за победителем. Определенность лучше неопределенности — это тоже надо понимать", — сказал Васильев в эфире радио Sputnik.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Теги:
Джо Байден, Дональд Трамп, финансы, США, Экономика, рубль



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