Как поведут себя финансовые рынки после выборов президента США — эксперт

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Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев оценил ситуацию в мировой экономике в преддверии президентских выборов в США и дал прогноз по развитию ситуации.

Радио Как поведут себя финансовые рынки после выборов президента США — эксперт Финансовые рынки ждет "большая волатильность, связанная с периодом неопределенности", считает доктор экономических наук Владимир Васильев. AP Photo / Jeff Chiu Какой президент США выгоден России? "С моей точки зрения, рынки скорее за Трампа, нежели за Байдена, но, с другой стороны, они идут вслед за победителем. Определенность лучше неопределенности — это тоже надо понимать", — сказал Васильев в эфире радио Sputnik Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.