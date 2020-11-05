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Алексей Гривач заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности
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Что ждет узбекский сырьевой рынок на фоне второй волны пандемии — Гривач

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201105/15329718/Chto-zhdet-uzbekskiy-syrevoy-rynok-na-fone-vtoroy-volny-pandemii--Grivach.html

Ситуация стабилизируется, однако от прогнозов пока лучше воздержаться, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Радио
Что ждет узбекский сырьевой рынок на фоне второй волны пандемии — Гривач

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на состояние сырьевого рынка Узбекистана, "Лукойл" был вынужден остановить добычу на своих основных месторождениях в республике из-за низкого спроса на газ со стороны Китая, но сейчас ситуация стабилизируется, отметил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин
© Sputnik / Владимир Трефилов
Кулагин: уголь не решит проблему с истощением добычи газа
При этом он считает, что от прогнозов пока лучше воздержаться: неизвестно, каких масштабов достигнут ограничения на фоне второй волны и как они повлияют на экономическую активность.

"Однако начинается отопительный сезон, и Китай, вероятно, будет заинтересован во всех источниках поставок газа, чтобы не вводить ограничения для внутренних потребителей из-за дефицита ресурсов. Поэтому есть основания ожидать полного восстановления добычи и экспорта в направлении КНР", — сказал Гривач.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
энергетика, пандемия, Экономика, Китай, Лукойл, Россия, Узбекистан



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