Что ждет узбекский сырьевой рынок на фоне второй волны пандемии — Гривач

Ситуация стабилизируется, однако от прогнозов пока лучше воздержаться, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Радио Что ждет узбекский сырьевой рынок на фоне второй волны пандемии — Гривач

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на состояние сырьевого рынка Узбекистана, "Лукойл" был вынужден остановить добычу на своих основных месторождениях в республике из-за низкого спроса на газ со стороны Китая, но сейчас ситуация стабилизируется, отметил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

При этом он считает, что от прогнозов пока лучше воздержаться: неизвестно, каких масштабов достигнут ограничения на фоне второй волны и как они повлияют на экономическую активность.

"Однако начинается отопительный сезон, и Китай, вероятно, будет заинтересован во всех источниках поставок газа, чтобы не вводить ограничения для внутренних потребителей из-за дефицита ресурсов. Поэтому есть основания ожидать полного восстановления добычи и экспорта в направлении КНР", — сказал Гривач.

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